Elezioni nel Municipio X, Falconi: "Riaprire l'Ufficio Animali e istituire la Casa dell'Ambiente" (Di martedì 12 ottobre 2021) Ostia – "La Casa dell'Ambiente e delle Guardie Zoofile e il ripristino dell'Ufficio municipale degli Animali, da anni assente nell'Amministrazione lidense. Sono soltanto due dei punti del mio programma elettorale, che riguardano un tema a me molto caro". Inizia così una nota diffusa da Mario Falconi, candidato del centrosinistra alla presidenza del Municipio X e che i prossimi 17 e 18 ottobre sfiderà Monica Picca, sostenuta dal centrodestra, al ballottaggio (leggi qui). "Nel Municipio X infatti, da circa 10 anni, manca un ufficio al quale potersi rivolgere per trattare e risolvere le relative problematiche non soltanto degli amici dell'uomo che vivono nelle nostre case", spiega Falconi. "Un tema che peraltro coinvolge tante persone, molte delle quali ...

