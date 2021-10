(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott (Adnkronos) - "A Vittoria, in provincia di Ragusa in, la lista del Psi si attesta al 6%, supera lo sbarramento ed elegge al consiglio comunale. Ora lavoriamo per il ballottaggio con Francesco Aiello Sindaco. Ad Alcamo e Calatafimi eleggiamo un assessore e un consigliere. Ina Carbonia e a Capoterra. Icie con impegno e determinazione porteremo sempre più avanti le nostre idee e le nostre bandiere”. Lo dice il segretario del Psi Enzocommentando idellein

TV7Benevento : Elezioni: Maraio (Psi), 'socialisti ci sono, buoni risultati in Sicilia e Sardegna'... - marina_giambi : @e_maraio ELEZIONI COMUNALI SICILIA E SARDEGNA I socialisti ci sono e con impegno e determinazione porteremo sempr… - force_iam : @salvo33215006 @bobocraxi @cgilnazionale @PartSocialista @Avantionline @e_maraio @LiveAvanti @psi_roma In uno stabi… - ColliPsi : RT @PSIReggioemilia: <<Costruire una coalizione larga ed unita di centrosinistra è quello che i #socialisti hanno sempre auspicato ed è nec… - ParmaPsi : RT @PSIReggioemilia: <<Costruire una coalizione larga ed unita di centrosinistra è quello che i #socialisti hanno sempre auspicato ed è nec… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Maraio

La Sicilia

Ora, aggiunge, "per tutti inizia il secondo tempo, quello più alto, di cambiare questo Paese. Questea Salerno - continua il segretario nazionale - così come nel resto d'Italia, ci ...E' stata convocata una conferenza stampa questa mattina per un'analisi del voto ma intanto sentiamo il segretario nazionale del psi EnzoAscoltasu elezione comunale Il file audio ( ...Roma, 12 ott (Adnkronos) – “A Vittoria, in provincia di Ragusa in Sicilia, la lista del Psi si attesta al 6%, supera lo sbarramento ed elegge al consiglio comunale. Ora lavoriamo per il ballottaggio c ...Presenti all’assise il segretario provinciale del Psi, Silvano Del Duca, il coordinatore dell’Agro del partito Salvatore Bottone e il consigliere regionale socialista Andrea Volpe ...