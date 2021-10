Elezioni, Letta: “Vinciamo anche in Sicilia e Sardegna, rafforzato il quadro nazionale” (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta (foto), esprime tutta la sua soddisfazione all’indomani delle comunali nelle due isole: “Vinciamo anche in Sicilia e Sardegna”, scrive su Facebook. Per Letta, i dati del primo turno delle Elezioni tenutesi ieri e domenica in vari Comuni, nelle due Regioni amministrate dalla destra, “stanno confermando e rafforzando il quadro nazionale di domenica scorsa. Avanti!”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Il segretariodel Partito Democratico, Enrico(foto), esprime tutta la sua soddisfazione all’indomani delle comunali nelle due isole: “in”, scrive su Facebook. Per, i dati del primo turno delletenutesi ieri e domenica in vari Comuni, nelle due Regioni amministrate dalla destra, “stanno confermando e rafforzando ildi domenica scorsa. Avanti!”. L'articolo L'Opinionista.

