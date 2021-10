Elezioni: Letta, 'vinceremo perché uniti, oggi per guidare città e domani il Paese' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Noi vinceremo perché abbiamo capito una cosa fondamentale, se noi ci dividiamo, vince la destra. Se noi siamo uniti e la nostra unità è la garanzia per dare la possibilità a persone perbene di guidare questa città e un domani, fatemelo dire, il Paese". Così Enrico Letta a un'iniziativa elettorale a Testaccio con Roberto Gualtieri e Lorenza Bonaccorsi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Noiabbiamo capito una cosa fondamentale, se noi ci dividiamo, vince la destra. Se noi siamoe la nostra unità è la garanzia per dare la possibilità a persone perbene diquestae un, fatemelo dire, il". Così Enricoa un'iniziativa elettorale a Testaccio con Roberto Gualtieri e Lorenza Bonaccorsi.

Advertising

EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - ilriformista : “Le ragioni dell’astensione non vanno cercate nel cittadini ma nella povertà dell’offerta. I partiti hanno rinuncia… - Corriere : Letta: «Salvini problema per l’Italia. Gesto irresponsabile, vuole far saltare il banco» - MusarraVittorio : @FDI_Parlamento @GiorgiaMeloni @GioFazzolari Il Pd con le dichiarazioni di Provenzano è sulla strada del comunismo… - TV7Benevento : **Elezioni: Letta, 'non abbiamo vinto, abbiamo stravinto'**... -