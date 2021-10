**Elezioni: il ritorno di Cuffaro, 'rappresentiamo la voce cittadina con il massimo rigore morale'** (Di martedì 12 ottobre 2021) Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - "La Democrazia Cristiana oggi è tornata nelle istituzioni siciliane e ritorna nei comuni di Favara, Caltagirone e Giarre con i propri rappresentanti. Rappresenteremo con i nostri consiglieri comunali la voce cittadina, garantendo sempre il massimo “rigore morale”". A dirlo è l'ex Presidente della Regione siciliana, Totò Cuffaro, dopo il successo elettorale ottenuto in alcuni comuni chiamati ieri al voto in Sicilia. "La Democrazia Cristiana Nuova è pronta a prendere a cuore le problematiche di tutti i cittadini, creando i presupposti per una rinascita - dice l'ex governatore -Ripartiamo dagli ideali e dai valori in quanto riteniamo il giusto modo di approcciarsi alla politica. Ringraziamo tutti i nostri candidati che si sono spesi senza sosta in tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - "La Democrazia Cristiana oggi è tornata nelle istituzioni siciliane e ritorna nei comuni di Favara, Caltagirone e Giarre con i propri rappresentanti. Rappresenteremo con i nostri consiglieri comunali la, garantendo sempre il”". A dirlo è l'ex Presidente della Regione siciliana, Totò, dopo il successo elettorale ottenuto in alcuni comuni chiamati ieri al voto in Sicilia. "La Democrazia Cristiana Nuova è pronta a prendere a cuore le problematiche di tutti i cittadini, creando i presupposti per una rinascita - dice l'ex governatore -Ripartiamo dagli ideali e dai valori in quanto riteniamo il giusto modo di approcciarsi alla politica. Ringraziamo tutti i nostri candidati che si sono spesi senza sosta in tutte le ...

