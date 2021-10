Elezioni amministrative | ‘Libera’ richiama l’attenzione di Mastella e Perifano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’appuntamento elettorale del ballottaggio che si terrà nelle giornate del 17 e 18 Ottobre, il Coordinamento provinciale di Benevento dell’associazione Libera – Nomi e Numeri contro le mafie intenderedel corpo elettorale e dei candidati Clementee Luigi Diegosulle tematiche e le iniziative promosse dall’associazione durante la campagna elettorale, racchiuse nel documento denominato “Cento Passi in Cento Giorni – Un patto conto la corruzione, il clientelismo e le camorre”. Il documento si caratterizza di sei proposte di delibere da realizzare nei primi cento giorni di amministrazione. Le tematiche sollecitate, anche sul piano culturale ed educativo, sono racchiuse in sei macro aree così denominate: 1) Trasparenza per il pieno riutilizzo ...