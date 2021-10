Elezioni a Roma | attivo il trasporto ai seggi per i disabili | tutte le informazioni

(Di martedì 12 ottobre 2021)– In occasione del turno di ballottaggio delleamministrative il 17 e 18 ottobre 2021, l’Amministrazione Capitolina ha istituito un servizio didalle abitazioni aiper gli elettori diversamente abili, ai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Come usufruire del servizio Per usufruire del servizio gli interessati potranno telefonare ai numeri 0667692540 e 0667692541 del Comando della Polizia diCapitale, fino a sabato 16 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nella giornata di domenica 17 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì 18 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00, fornendo le proprie generalità, l’indirizzo, il numero telefonico, nonché il Municipio di appartenenza. Cosa portare il giorno ...

