Eleonora Pedron, il dramma del padre morto accompagnandola ai provini per Striscia: “Provo rabbia” (Di martedì 12 ottobre 2021) Eleonora Pedron ha alle spalle un passato particolarmente difficile, segnato dalla perdita della sorella e del padre. Quest’ultimo è morto in seguito a un incidente stradale in cui lei stessa è stata coinvolta, riportando traumi che la segnano tutt’oggi. L’attrice non ha mai nascosto il dolore provato e recentemente ha deciso di parlarne anche nel suo libro, in uscita in questi giorni. Eleonora Pedron e il drammatico incidente che costò la vita al padre Nel 2002, Eleonora Pedron ha perso il padre Adriano durante un incidente in macchina. Papà e figlia stavano tornando dai suoi provini per prendere parte a Striscia la notizia come Velina a Cologno Monzese, lui ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021)ha alle spalle un passato particolarmente difficile, segnato dalla perdita della sorella e del. Quest’ultimo èin seguito a un incidente stradale in cui lei stessa è stata coinvolta, riportando traumi che la segnano tutt’oggi. L’attrice non ha mai nascosto il dolore provato e recentemente ha deciso di parlarne anche nel suo libro, in uscita in questi giorni.e iltico incidente che costò la vita alNel 2002,ha perso ilAdriano durante un incidente in macchina. Papà e figlia stavano tornando dai suoiper prendere parte ala notizia come Velina a Cologno Monzese, lui ...

