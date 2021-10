Elefantessa torna nel parco per far conoscere il suo cucciolo | boom di like per il video di Sunyei

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elefantessa torna

leggo.it

Segno di legami forti e gratitudine per l'aiuto dato all'dopo che era rimasta orfana. Ma anche di intelligenza e grande senso della famiglia. Da piccola, racconta il Newsweek , Sunyei ...La sezione bergamasca della Lav, la Lega anti vivisezione,all'attacco del "Circo Rolando Orfei", denunciando la propria preoccupazione per le condizioni di vita dell'Andra e ...E’ diventato subito virale il video del ritorno a casa di Sunyei, un’elefantessa che non vedeva l’ora di presentare il suo cucciolo agli uomini che l’avevano allevata.Quando li hanno trovati avevano stentato a credere ai loro occhi. Della magnificenza di quei poveri elefanti, infatti, non era rimasto più molto se non un mucchio di pelle e ossa.