Eitan | “anche la procura del Canton Ticino indaga” Attesa per la decisione del Tribunale a Tel Aviv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sul sequestro del, il bimbo di 5 anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone del 23 maggio scorso, oraladel. Questo perché per arrivare in Israele il nonno aveva organizzato la partenza dall’aeroporto di Lugano-Agno, l’11 settembre a bordo di un jet privato diretto a Tel. L’attraversamento del confine Italia Svizzera era avvenuto a Chiasso. Le indagini sono solo all’inizio – come riporta il sito della Radiotelevisione svizzera italiana (Rsi) – iltore pubblico Pablo Fäh sta raccogliendo informazionipresso lo scalo luganese ed è ancora presto per ipotizzare eventuali reati, precisa il sito. “Il pubblico ministero – si legge – si è limitato a confermarci che a seguito dei ...