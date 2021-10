Ecosistema dell’innovazione: a IREN Premio Innovazione Smau 2021 (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il gruppo IREN ha ricevuto oggi il Premio Innovazione Smau 2021, dedicato alle imprese impegnate a ripensare il proprio modello di business all’insegna della sostenibilità e del rinnovamento dei processi. Premiati, in particolare, l’approccio strutturato all’Innovazione e la dotazione di strumenti messi in campo per supportare l’approccio di open innovation, in particolare nell’ambito dei programmi di finanziamento europei per la ricerca e dei rapporti con le start up. Evidenti i risultati di questo approccio, reso possibile anche grazie all’implementazione di una specifica struttura all’interno del gruppo: IREN – chiarisce la nota – è infatti “la prima multiutility italiana per numero di progetti finanziati dalla UE, con 28 progetti avviati dal 2015 a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il gruppoha ricevuto oggi il, dedicato alle imprese impegnate a ripensare il proprio modello di business all’insegna della sostenibilità e del rinnovamento dei processi. Premiati, in particolare, l’approccio strutturato all’e la dotazione di strumenti messi in campo per supportare l’approccio di open innovation, in particolare nell’ambito dei programmi di finanziamento europei per la ricerca e dei rapporti con le start up. Evidenti i risultati di questo approccio, reso possibile anche grazie all’implementazione di una specifica struttura all’interno del gruppo:– chiarisce la nota – è infatti “la prima multiutility italiana per numero di progetti finanziati dalla UE, con 28 progetti avviati dal 2015 a ...

