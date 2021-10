Ecco Tchouameni: il cambio di ruolo, lo shopping di lusso, la dieta e la lotta al razzismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il ragazzo ha una passione per la moda talmente grande che, se arrivasse in Italia, potrebbe davvero sfruttarla a dovere. Non che a Montecarlo, dove vive, non ci siano boutique di lusso, ma l'Italia ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 ottobre 2021) Il ragazzo ha una passione per la moda talmente grande che, se arrivasse in Italia, potrebbe davvero sfruttarla a dovere. Non che a Montecarlo, dove vive, non ci siano boutique di, ma l'Italia ...

Advertising

infoitsport : CMIT TV | Boiani pazzo di Tchouameni: “Ma ecco chi serve al Milan” - StefanoScardin2 : @VlnN94 Detto questo, stravedo per Kulu ma vederlo partire titolare 1 volta su 9 mi fa capire come in questa squadr… - rickembecker : Ieri Tchouameni entra e cambia la partita al posto di Rabiot iniziando a non dare più la linea di passaggio facile… - mario_cama : Ecco il riepilogo dei primi 10 colpi di questi primi 5 gg di questa ricchissima ?? sessione di mercato (pausa nazion… - infoitsport : Tchouameni-Juve, ecco perché si può a gennaio -