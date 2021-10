Ecco la nuova "classe rivoluzionaria" che ha assaltato la Cgil

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sto per licenziare un mucchio di righe. La cosa che almeno voglio dire è questa: che se avessi partecipato a una manifestazione nel corso della quale fosse avvenuto l’assalto alla, mi vergognerei come un ladro. Prima dichiaro la mia personale posizione. Ho una fiducia che chiamerei pregiudiziale per i vaccini, se non si fondasse su una ingente esperienza clinica che mi ha inaspettatamente tenuto in vita finora. Essendo pressoché ottuagenario, dunque destinato a morire, qualunque sia il pretesto, di vecchiaia, merito certo una diffidenza: ho poco da perdere, e se provassi a stipulare un’assicurazione sulla vita dovrei versare una cifra esosa. Di fatto ho ridotto drasticamente il mio investimento su me stesso, futuro, vanità, ambizioni, dunque chi mi dicesse: “Facile per te, che hai un piede nella fossa”, avrebbe buone ragioni. C’è una faccia opposta della ...