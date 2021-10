EA Sports rinnova la partnership con FIFPro

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le voci dei giorni scorsi, che parlavano di un possibile cambio nome per la serie “FIFA” arriva oggi la notizia del rinnovo dell’accordo fra Electronic Arts e, l’associazione che rappresenta centinaia di migliaia di calciatori professionisti in tutto il mondo. Grazie a questo accordo EApotrà continuare ad utilizzare all’interno del suo L'articolo proviene da FUT Universe.

Negli ultimi 28 anni, EA Sports ha creato il più grande gioco sportivo del mondo - amato dai fan, dai giocatori e dalla comunità calcistica di tutto il mondo. La forza collettiva del franchise ...