E1 Series, il Mondiale di offshore elettrici: «Il futuro (sostenibile) del mare» (Di martedì 12 ottobre 2021) Londra, lockdown. In un’area verde del centro, due uomini in tenuta da jogging chiacchierano animatamente. Parlano di mare, di futuro. Della possibilità di creare un Mondiale di barche elettriche. «All’epoca era semplicemente un’idea», ci rivela Rodi Basso, ex ingegnere aerospaziale che ha lavorato pure in McLaren e Ferrari. «Eravamo in piena pandemia, ricordo il messaggio di Alejandro (Agag, già co-fondatore di Formula E e ed Extreme E, ndr) che mi chiedeva dei suggerimenti di tipo tecnologico, perché aveva appena investito in una start-up. Allora, in una città semi-deserta, ci siamo incontrati ed è stato un brainstorming totale». Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) Londra, lockdown. In un’area verde del centro, due uomini in tenuta da jogging chiacchierano animatamente. Parlano di mare, di futuro. Della possibilità di creare un Mondiale di barche elettriche. «All’epoca era semplicemente un’idea», ci rivela Rodi Basso, ex ingegnere aerospaziale che ha lavorato pure in McLaren e Ferrari. «Eravamo in piena pandemia, ricordo il messaggio di Alejandro (Agag, già co-fondatore di Formula E e ed Extreme E, ndr) che mi chiedeva dei suggerimenti di tipo tecnologico, perché aveva appena investito in una start-up. Allora, in una città semi-deserta, ci siamo incontrati ed è stato un brainstorming totale».

Advertising

mesotheliomai : RT @TezosItalia: Alesso, il DJ e produttore discografico di fama mondiale, lancia la terza serie NFT sulla piattaforma #NFT musicale @OneOf… - CitezenB : RT @TezosItalia: Alesso, il DJ e produttore discografico di fama mondiale, lancia la terza serie NFT sulla piattaforma #NFT musicale @OneOf… - BertaniMassimo : RT @TezosItalia: Alesso, il DJ e produttore discografico di fama mondiale, lancia la terza serie NFT sulla piattaforma #NFT musicale @OneOf… - TezosItalia : Alesso, il DJ e produttore discografico di fama mondiale, lancia la terza serie NFT sulla piattaforma #NFT musicale… - FratellidItalia : RT @truzzu: Non solo il grande beach volley. In questi giorni al Poetto va in scena il #SardiniaGrandSlam, la terza tappa delle KiteFoil Wo… -

Ultime Notizie dalla rete : Series Mondiale Call of Duty Vanguard ci immerge nella campagna con il trailer doppiato interamente in italiano ...ultimi giorni della seconda guerra mondiale, fa la sua apparizione nel video. Potete gustarvelo qui di seguito. Call of Duty: Vanguard uscirà il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Call of Duty Vanguard: nuovo trailer sulla campagna ... PlayStaion 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Questa la descrizione del gioco sulla ... dove i giocatori si immergeranno in viscerali combatti della Seconda guerra mondiale su una scala ...

Sapore “Mondiale” per la Finale KFA100 Series Vroom Kart Italia E1 Series, il Mondiale di offshore elettrici: «Il futuro (sostenibile) del mare» Presentato a Monaco il prototipo del RaceBird, l’imbarcazione green che dal 2023 gareggerà in un campionato ufficiale: «Cerchiamo l’efficienza, non la potenza», spiega il co-founder Rodi Basso. «L’obi ...

FIM MiniGP World Final: Annunciati i regolamenti e i partner FIM MiniGP World Final - La finale della FIM MiniGP World Series si svolgerà prima del finale di stagione della MotoGP a Valencia. Il regolamento dell'evento, sia sportivo che tecnico, è stato pubblic ...

...ultimi giorni della seconda guerra, fa la sua apparizione nel video. Potete gustarvelo qui di seguito. Call of Duty: Vanguard uscirà il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e XboxX/S.... PlayStaion 4, PlayStation 5, Xbox One e XboxX/S. Questa la descrizione del gioco sulla ... dove i giocatori si immergeranno in viscerali combatti della Seconda guerrasu una scala ...Presentato a Monaco il prototipo del RaceBird, l’imbarcazione green che dal 2023 gareggerà in un campionato ufficiale: «Cerchiamo l’efficienza, non la potenza», spiega il co-founder Rodi Basso. «L’obi ...FIM MiniGP World Final - La finale della FIM MiniGP World Series si svolgerà prima del finale di stagione della MotoGP a Valencia. Il regolamento dell'evento, sia sportivo che tecnico, è stato pubblic ...