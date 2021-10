“É sempre mezzogiorno”: sugo al crudo e caprino di zia Cri (Di martedì 12 ottobre 2021) Anche oggi, Zia Cri prepara ci spiega come preparare in casa uno degli ingredienti più usati in cucina e, in particolare, in pasticceria, l’uvetta, inoltre ci prepara uno dei suoi sughetti per condire la pasta. Ecco il sugo al crudo e caprino. Ingredienti uva, 1 l acqua, 25 g bicarbonato sugo: mezzo porro, 150 g prosciutto crudo, 250 g caprino morbido, 200 g passata di pomodoro, 100 g caprino stagionato, maggiorana, timo, olio evo, sale Procedimento Sgraniamo l’uva, bianca o nera, e la laviamo. Portiamo a bollore una pentola d’acqua con il bicarbonato (25 g per ogni litro di acqua). Quando bolle, immergiamo l’uva pulita e facciamo bollire per 20-30 secondi. Scoliamo, asciughiamo e disponiamo su una teglia con carta forno. Mettiamo ad asciugare in forno a 140° dalle ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 12 ottobre 2021) Anche oggi, Zia Cri prepara ci spiega come preparare in casa uno degli ingredienti più usati in cucina e, in particolare, in pasticceria, l’uvetta, inoltre ci prepara uno dei suoi sughetti per condire la pasta. Ecco ilal. Ingredienti uva, 1 l acqua, 25 g bicarbonato: mezzo porro, 150 g prosciutto, 250 gmorbido, 200 g passata di pomodoro, 100 gstagionato, maggiorana, timo, olio evo, sale Procedimento Sgraniamo l’uva, bianca o nera, e la laviamo. Portiamo a bollore una pentola d’acqua con il bicarbonato (25 g per ogni litro di acqua). Quando bolle, immergiamo l’uva pulita e facciamo bollire per 20-30 secondi. Scoliamo, asciughiamo e disponiamo su una teglia con carta forno. Mettiamo ad asciugare in forno a 140° dalle ...

