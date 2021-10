“É sempre mezzogiorno”: ravioli di patate con caviale di melanzana di Michele Farru (Di martedì 12 ottobre 2021) Oltre alla Sicilia di Potenzano, c’è anche la Sardegna di Michele Farru, oggi, nelle cucine di Rai1. Nel dettaglio, il cuoco sardo prepara un primo piatto raffinato, dal piglio moderno, ma dal forte legame con l’isola. Vediamo come preparare i ravioli di patate con caviale di melanzana. Ingredienti Pasta: 75 g farina 00, 175 g semola, 1 uovo, 1 tuorlo, 25 ml vino bianco, 10 ml olio evo Ripieno: 300 g patate viola, 1 cipollotto 4 melanzane, 3 pomodori rossi, 5 foglie di basilico, mezzo spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe Cubetti di melanzana fritti Procedimento Prepariamo la pasta, lavorando la semola e la farina 00 con il tuorlo, l’uovo intero, il vino bianco, l’olio evo ed una presa di sale. Ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, lo ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 12 ottobre 2021) Oltre alla Sicilia di Potenzano, c’è anche la Sardegna di, oggi, nelle cucine di Rai1. Nel dettaglio, il cuoco sardo prepara un primo piatto raffinato, dal piglio moderno, ma dal forte legame con l’isola. Vediamo come preparare idicondi. Ingredienti Pasta: 75 g farina 00, 175 g semola, 1 uovo, 1 tuorlo, 25 ml vino bianco, 10 ml olio evo Ripieno: 300 gviola, 1 cipollotto 4 melanzane, 3 pomodori rossi, 5 foglie di basilico, mezzo spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe Cubetti difritti Procedimento Prepariamo la pasta, lavorando la semola e la farina 00 con il tuorlo, l’uovo intero, il vino bianco, l’olio evo ed una presa di sale. Ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, lo ...

Advertising

teostardo : c'è Antonellina esattamente così adesso su È sempre mezzogiorno - 95Gianni : RT @MezzogiornoRai1: ?? Ben ritrovati con una nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno, ORA IN ONDA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - StandByMeTV : RT @MezzogiornoRai1: ?? Ben ritrovati con una nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno, ORA IN ONDA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - MezzogiornoRai1 : ?? Ben ritrovati con una nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno, ORA IN ONDA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPla… - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di martedì 12 ottobre 2021 – Ricette e rubriche. -