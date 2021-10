“È andata così” è la nuova docu-serie che celebra i primi 30 anni della carriera di Ligabue (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi, 12 ottobre, debutterà in streaming su RaiPlay la nuova serie televisiva dedicata a Ligabue. Il cantante già si era cimentato in film, libri e documentari, ma il mondo delle serie tv era a lui ancora sconosciuto fino ad oggi. Nella docu-serie Stefano Accorsi, la voce narrante, documenterà i primi 30 anni di carriera della rock star, tra le più amate in Italia. È andata così si chiamerà la nuova serie tv dedicata a Luciano Ligabue, che si ispira all’omonimo libro scritto dall’artista insieme a Massimo Cotto. Un evento che i fan attendevano da tempo e di cui anche il cantante si è detto molto ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi, 12 ottobre, debutterà in streaming su RaiPlay latelevisiva dedicata a. Il cantante già si era cimentato in film, libri ementari, ma il mondo delletv era a lui ancora sconosciuto fino ad oggi. NellaStefano Accorsi, la voce narrante,menterà i30dirock star, tra le più amate in Italia. Èsi chiamerà latv dedicata a Luciano, che si ispira all’omonimo libro scritto dall’artista insieme a Massimo Cotto. Un evento che i fan attendevano da tempo e di cui anche il cantante si è detto molto ...

Advertising

ligabue : Da mezzanotte, in esclusiva su @Raiplay, i primi episodi di 'Ligabue - È andata così'! - Raiofficialnews : Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film e i grandi successi: @RaiPlay racconta @ligabue in… - Ettore_Rosato : Sconvolto da quanto visto alla #CGIL. Poliziotti di presidio picchiati, bomba carta per entrare, hanno devastato tu… - ippolito923 : RT @PietroLodi4: @MaurizioGamba78 @ippolito923 Comincio a pensare che sia andata così. - Eli780251181 : @candygirl453455 @__Fabiana___ Certo perché lo sai tu che era fake... E tesoro non sai la storia di Luca com'è anda… -

Ultime Notizie dalla rete : andata così Walter Zenga/ 'Con i figli avrei voluto più continuità, la mia ferita più grande...' Durante la puntata della Vita in Diretta andata in onda Lunedì 11 ottobre, Walter Zenga ha ripercorso la sua carriera da numero uno sotto ... è riuscito a conquistare un rapporto con tutti aprendo così ...

La docu - serie su Ligabue. "Mi racconto fino in fondo" "Sto friggendo nella mia personale padella", riassume Luciano Ligabue mentre parla di È andata così, la docuserie sulla sua carriera (ma anche sulla sua vita) che fa debuttare oggi su Raiplay in attesa di tornare sul palco davanti al pubblico: "La mia stella polare è sempre stata una ...

Sgarbi sul caso di Villa Buonaccorsi «Riconosco il merito della Regione» Corriere Adriatico Durante la puntata della Vita in Direttain onda Lunedì 11 ottobre, Walter Zenga ha ripercorso la sua carriera da numero uno sotto ... è riuscito a conquistare un rapporto con tutti aprendo..."Sto friggendo nella mia personale padella", riassume Luciano Ligabue mentre parla di È, la docuserie sulla sua carriera (ma anche sulla sua vita) che fa debuttare oggi su Raiplay in attesa di tornare sul palco davanti al pubblico: "La mia stella polare è sempre stata una ...