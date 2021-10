Dwayne Johnson prossimo Presidente degli Stati Uniti? "Non ne capisco di politica" (Di martedì 12 ottobre 2021) Sarà Dwayne Johnson il prossimo Presidente degli Stati Uniti? La star risponde: 'Ho fatto le mie ricerche e mi sono reso conto che non ne capisco di politica.' Il "Presidente Dwayne Johnson" suona bene, ma la star del cinema non è convinta di avere un futuro in politica: durante una recente intervista con Vanity Fair, The Rock ha discusso l'argomento, che sembra appassionare i suoi fan e chiunque segua assiduamente i sondaggi politici. La star di Red Notice, 49 anni, ha rivelato di aver parlato con molte persone che hanno dedicato la loro vita alla politica, senza rivelarne i nomi, e di aver fatto "delle ricerche e alcune analisi per capire se la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Saràil? La star risponde: 'Ho fatto le mie ricerche e mi sono reso conto che non nedi.' Il "" suona bene, ma la star del cinema non è convinta di avere un futuro in: durante una recente intervista con Vanity Fair, The Rock ha discusso l'argomento, che sembra appassionare i suoi fan e chiunque segua assiduamente i sondaggi politici. La star di Red Notice, 49 anni, ha rivelato di aver parlato con molte persone che hanno dedicato la loro vita alla, senza rivelarne i nomi, e di aver fatto "delle ricerche e alcune analisi per capire se la ...

