Dwayne Johnson: "Con Vin Diesel c'è stato un incontro per chiarirci" (Di martedì 12 ottobre 2021) Tra gli attori Dwayne Johnson e Vin Diesel non c'è un buon rapporto e The Rock ha ora svelato che le due star hanno cercato un chiarimento. Dwayne Johnson ha svelato qualche dettaglio del suo complicato rapporto con Vin Diesel aggravato da un post pubblicato su Instagram da The Rock durante la produzione dell'ottavo film di Fast & Furious. I commenti poco lusinghieri apparsi sui social sembra avessero scatenato una faida tra i due attori e infiammato l'atmosfera sul set. Tra le pagine del magazine ora Dwayne Johnson ha ammesso: "Ha causato un putiferio, ma è stato piuttosto interessante perché sembrava che ogni membro della troupe avesse trovato un modo per venire da me e ringraziarmi in modo sommesso o mi ha mandato un biglietto. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Tra gli attorie Vinnon c'è un buon rapporto e The Rock ha ora svelato che le due star hanno cercato un chiarimento.ha svelato qualche dettaglio del suo complicato rapporto con Vinaggravato da un post pubblicato su Instagram da The Rock durante la produzione dell'ottavo film di Fast & Furious. I commenti poco lusinghieri apparsi sui social sembra avessero scatenato una faida tra i due attori e infiammato l'atmosfera sul set. Tra le pagine del magazine oraha ammesso: "Ha causato un putiferio, ma èpiuttosto interessante perché sembrava che ogni membro della troupe avesse trovato un modo per venire da me e ringraziarmi in modo sommesso o mi ha mandato un biglietto. ...

