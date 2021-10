Dugenta | ecco la squadra del sindaco Clemente Di Cerbo | Palermo sarà il vice

Ultime Notizie dalla rete : Dugenta ecco

l'elenco dei sindaci eletti in Campania Provincia di Caserta Baia e Latina: Giuseppe Di Cerbo ... Gianfranco Mottola con il 60,05% Cerreto Sannita: Giovanni Parente con il 53,21%: Clemente ...le percentuali dei votanti alle 23, in parentesi quelle registrate alle stessa ora della ...71% (83,93%) CASTELVETERE IN VAL FORTORE 24,45% (34,32%) CERRETO SANNITA 45,26% (60,22%)61,24% (...Elezioni comunali 2021 a Dugenta: la diretta in tempo reale, spoglio, affluenza, risultati, seggi, risultati, sindaco ...