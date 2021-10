Due friulani conquistato l’olimpo della danza sportiva

Leggi su udine20

(Di martedì 12 ottobre 2021) Hanno scalatoYlenia Dalla Bona (25 anni) e Ivan Iacobbe (31). I due giovani, infatti, hannoil primo posto nella categoria Professional Rising Star Standard del Blackpool Dance Festival, l’evento annuale, giunto alla 95^ edizione, che «potrebbe essere associato a ciò che rappresentano le Olimpiadi per gli altri sport, la meta più ambita e di valore per un ballerino», hanno raccontato. Partner da 10 anni sulla pista da ballo, ma anche nella vita, Ylenia e Ivan in Gran Bretagna, unici italiani in gara, hanno sbaragliato la concorrenza nel debutto da professionisti: «Per noi è stato incredibile, un’emozione difficile da spiegare a parole. Balliamo entrambi fin dalla tenera età e abbiamo lavorato sodo, girando il mondo, per calcare la ...