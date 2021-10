Draghi valuta lo scioglimento di Forza Nuova per decreto, ma la Lega è contraria (Di martedì 12 ottobre 2021) Draghi valuta lo scioglimento di Forza Nuova: no della Lega L’ipotesi dello scioglimento di Forza Nuova per decreto è sul tavolo del governo Draghi: è quanto emerge da fonti vicino l’esecutivo secondo cui Palazzo Chigi, in accordo con il ministero dell’Interno, ha avviato una vera e propria istruttoria per valutare il da farsi. Il governo, infatti, ha contattato giuristi, costituzionalisti, professori universitari ed altri esperti di diritto per chiedere loro un parere tecnico e giuridico. La legge Scelba del 1952 consente all’esecutivo “in casi straordinari di necessità e di urgenza” di agire attraverso un decreto legge se un movimento usa la “violenza come metodo di ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021)lodi: no dellaL’ipotesi dellodiperè sul tavolo del governo: è quanto emerge da fonti vicino l’esecutivo secondo cui Palazzo Chigi, in accordo con il ministero dell’Interno, ha avviato una vera e propria istruttoria perre il da farsi. Il governo, infatti, ha contattato giuristi, costituzionalisti, professori universitari ed altri esperti di diritto per chiedere loro un parere tecnico e giuridico. La legge Scelba del 1952 consente all’esecutivo “in casi straordinari di necessità e di urgenza” di agire attraverso unlegge se un movimento usa la “violenza come metodo di ...

Advertising

Corriere : Il premier Draghi valuta lo scioglimento di Forza Nuova con un decreto. Il no della Lega - tizianacairati : Forza Nuova, Draghi valuta lo scioglimento per decreto. Il no della Lega @corriere - elvise1657 : RT @Gazzettino: Forza Nuova, Draghi valuta decreto per scioglierla ma la maggioranza litiga sui neofascisti - VPierucci : @LegaSalvini È vero matte'? Forza Nuova, Draghi valuta lo scioglimento per decreto. Il no della Lega - ninoBertolino : RT @Corriere: Il premier Draghi valuta lo scioglimento di Forza Nuova con un decreto. Il no della Lega -