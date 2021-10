Draghi valuta lo scioglimento di Forza Nuova con un decreto del governo. Il no della Lega (Di martedì 12 ottobre 2021) Irritazione per le difficoltà nel contenere i manifestanti violenti. Il capo del governo ringrazia commosso i dipendenti della Cgil Leggi su corriere (Di martedì 12 ottobre 2021) Irritazione per le difficoltà nel contenere i manifestanti violenti. Il capo delringrazia commosso i dipendentiCgil

Advertising

Corriere : Il premier Draghi valuta lo scioglimento di Forza Nuova con un decreto. Il no della Lega - FrancescoBlotto : RT @Corriere: Il premier Draghi valuta lo scioglimento di Forza Nuova con un decreto. Il no della Lega - rosadineve : Bravo Draghi Valuta di procedere a scioglimento di FN come da Legge Scelba del '52 che consente al governo di agire… - CiccioniSe : RT @Corriere: Il premier Draghi valuta lo scioglimento di Forza Nuova con un decreto. Il no della Lega - infoitinterno : Forza Nuova, Draghi valuta il decreto per scioglierla: partiti divisi -