Draghi: “Sciogliere Forza Nuova? Stiamo riflettendo. Questione è all’attenzione del governo e dei magistrati” (Di martedì 12 ottobre 2021) Il governo scioglierà Forza Nuova? “La Questione è all’attenzione nostra ma anche a quella dei magistrati che stanno continuando le indagini e formalizzando le loro conclusioni. Ora a questo punto noi Stiamo riflettendo“. Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo in conferenza stampa al termine del G20 straordinaria sull’Afghanistan L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilscioglierà? “Lanostra ma anche a quella deiche stanno continuando le indagini e formalizzando le loro conclusioni. Ora a questo punto noi“. Lo ha detto il premier Mariorispondendo in conferenza stampa al termine del G20 straordinaria sull’Afghanistan L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fanpage : Perché il governo può sciogliere Forza Nuova con un decreto legge. - Corriere : ?? #Draghi ha promesso che non ci sarà «nessuna tolleranza contro intimidazioni ed episodi di violenza». A Palazzo… - MatteoMarchini5 : Draghi: “Sciogliere Forza Nuova? Stiamo riflettendo. Questione è all’attenzione del governo e dei magistrati” - icemastromatteo : RT @Azzurraurra: Dunque, il Presidente del Consiglio, Draghi, potrebbe sciogliere Forza Nuova per decreto. Bene, finalmente si applicherebb… - paolobura1 : RT @P_Cicciarella: INCREDIBILE. Il governo #Draghi in Italia vuole sciogliere #ForzaNuova ma all'estero collabora con i #Talebani. #G20It… -