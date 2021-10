Draghi firma il Dpcm sull'obbligo di Green pass per la Pubblica amministrazione (Di martedì 12 ottobre 2021) Il premier Mario Draghi ha firmato oggi il Dpcm con le linee guida relative all'obbligo del certificato verde nella Pubblica amministrazione a partire da venerdì 15 ottobre. Secondo il provvedimento, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il premier Mariohato oggi ilcon le linee guida relative all'del certificato verde nellaa partire da venerdì 15 ottobre. Secondo il provvedimento, ...

