Dpcm Green Pass, possibile richiesta anticipata fino a 48 ore (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Green Pass potrà essere richiesto ai lavoratori fino a 48 ore prima del giorno o del turno di lavoro, per ragioni di carattere organizzativo e per evitare ritardi, in tutti i casi in cui l'attività sia svolta su turnazione o abbia a che fare con servizi pubblici essenziali. Lo prevede la bozza del Dpcm Green Pass, in vista dell'obbligatorietà sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021. Il testo dispone che i soggetti "preposti alla verifica" del possesso del Green Pass "possono" richiederlo "con l'anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro". Per aiutare le aziende ad effettuare i controlli, il ministero della ...

