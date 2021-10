Dpcm Green Pass lavoro: come funzioneranno i controlli nelle aziende / Pdf (Di martedì 12 ottobre 2021) Ecco la bozza di Dpcm che regola i controlli del Green Pass sui luoghi di lavoro . Il certificato verde diventerà obbligatorio per i dipendenti da venerdì 15 ottobre. "Per far fronte a specifiche ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Ecco la bozza diche regola idelsui luoghi di. Il certificato verde diventerà obbligatorio per i dipendenti da venerdì 15 ottobre. "Per far fronte a specifiche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bozza del Dpcm: i soggetti preposti alla verifica del Green pass possono richiederlo ai lavoratori, per motivi orga… - MediasetTgcom24 : Green Pass, bozza dpcm: arriva il controllo automatizzato dipendenti #greenpass - TgLa7 : #Green pass: bozza dpcm, controlli non oltre 48 ore prima. Richiesta esibirlo in anticipo per turni e servizi essenziali - ultimenews24 : Green pass obbligatorio sul lavoro dal prossimo 15 ottobre, il presidente del Consiglio Mario Draghi, su proposta d… - BlobRai3 : RT @RaiNews: #GreenpassObbligatorio ecco il #Dpcm per il rientro al lavoro dal 15 ottobre. Draghi firma Dpcm linee guida Pubblica Amministr… -