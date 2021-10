Dove vedere Albania-Polonia, streaming gratis LIVE e diretta tv RTSH Sport? (Di martedì 12 ottobre 2021) Il match Albania-Polonia, valido per l’ottava giornata del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca martedì 12 ottobre alle ore 20.45 nell’Air Albania Stadium di Tirana. Si sfidano le due nazionali che occupano il secondo e il terzo posto del raggruppamento. Le probabili formazioni di Albania-Polonia Albania (3-5-2): Berisha; Djimsiti, Ismajli, Kumbulla; Hysaj, Trashi, Bare, Gjasula, Lenjani; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Polonia-Albania, streaming gratis LIVE e diretta tv Mediaset? Dove ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il match, valido per l’ottava giornata del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca martedì 12 ottobre alle ore 20.45 nell’AirStadium di Tirana. Si sfidano le due nazionali che occupano il secondo e il terzo posto del raggruppamento. Le probabili formazioni di(3-5-2): Berisha; Djimsiti, Ismajli, Kumbulla; Hysaj, Trashi, Bare, Gjasula, Lenjani; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tv Mediaset?...

