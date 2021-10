Dove c’era lo zoo del boss nasce all’Arenaccia un centro sportivo. Aiuti da Fondazione Scudieri e Unicredit (Di martedì 12 ottobre 2021) Si apre oggi, martedì 12 ottobre, alle ore 16, alla presenza del direttore generale della Maurizio Vallone e del prefetto dei Beni confiscati Bruno Corda, un centro sportivo all’Arenaccia, in un terreno confiscato alla criminalità organizzata. L’iniziativa è realizzata dalla Fondazione ‘A Voce d’’e creature col contributo della Fondazione Achille Scudieri e di Unicredit. La benedizione del nuovo campetto sarà officiata dal vescovo di Napoli Mimmo Battaglia. Don Luigi Merola ha più volte ripetuto che “La camorra la si combatte con la prevenzione…è quello che facciamo da anni attraverso il calcetto. Un grazie di cuore va ad Unicredit e alla Fondazione Scudieri”. “Abbiamo voluto dare un contributo sostanziale a quella che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Si apre oggi, martedì 12 ottobre, alle ore 16, alla presenza del direttore generale della Maurizio Vallone e del prefetto dei Beni confiscati Bruno Corda, un, in un terreno confiscato alla criminalità organizzata. L’iniziativa è realizzata dalla‘A Voce d’’e creature col contributo dellaAchillee di. La benedizione del nuovo campetto sarà officiata dal vescovo di Napoli Mimmo Battaglia. Don Luigi Merola ha più volte ripetuto che “La camorra la si combatte con la prevenzione…è quello che facciamo da anni attraverso il calcetto. Un grazie di cuore va ade alla”. “Abbiamo voluto dare un contributo sostanziale a quella che ...

