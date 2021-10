Dora morta cadendo dal balcone, le amiche a Storie Italiane: 'Il compagno era molto possessivo, spesso le vietava di fare delle cose' (Di martedì 12 ottobre 2021) Storie Italiane parla del caso di Dora Lagreca, la giovane di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana (Salerno), morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduta da ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021)parla del caso diLagreca, la giovane di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana (Salerno),a Potenza nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduta da ...

Advertising

tvoggi : MORTE DORA LAGRECA, OGGI L’AUTOPSIA ED IL SOPRALLUOGO DEI RIS Sarà eseguita stamani, nell’ospedale “San Carlo” di P… - _DAGOSPIA_ : LA FAMIGLIA DI DORA LAGRECA NON CREDE ALLA VERSIONE DEL FIDANZATO - LA RICOSTRUZIONE DELLA SERATA… - mattino5 : Ecco dove è morta Dora, caduta dal balcone di casa al quarto piano #Mattino5 - frabarraco : RT @dukana2: #Dora Lagreca, 30enne morta dopo essere precipitata da un balcone in #Basilicata??indagato il #fidanzato…#Orroreeeee https://t… - cocchi2a : RT @dukana2: #Dora Lagreca, 30enne morta dopo essere precipitata da un balcone in #Basilicata??indagato il #fidanzato…#Orroreeeee https://t… -