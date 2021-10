Dora Lagreca suicidio o incidente? Il fidanzato indagato, le amiche: “Era geloso, possessivo” (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ una storia dai contorni sbavati quella di Dora Lagreca, una storia che non ha ancora tutti i pezzi nel posto giusto e le indagini, serviranno proprio per capire che cosa è successo la sera in cui la ragazza è caduta dal balcone della mansarda dove viveva con il suo fidanzato. Un drammatico incidente dopo una lite di coppia? Un gesto estremo? Un omicidio? Sono aperte tutte le piste e mentre si indaga, con il fidanzato di Dora che finisce nel registro degli indagati per istigazione al suicidio, a parlare sono tutte le persone che conoscevano la ragazza. Parenti, amiche, amici: nessuno crede che Dora si sia gettata volontariamente da quel balcone. La pista del suicidio, per tutti è da escludere totalmente. Nella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ una storia dai contorni sbavati quella di, una storia che non ha ancora tutti i pezzi nel posto giusto e le indagini, serviranno proprio per capire che cosa è successo la sera in cui la ragazza è caduta dal balcone della mansarda dove viveva con il suo. Un drammaticodopo una lite di coppia? Un gesto estremo? Un omicidio? Sono aperte tutte le piste e mentre si indaga, con ildiche finisce nel registro degli indagati per istigazione al, a parlare sono tutte le persone che conoscevano la ragazza. Parenti,, amici: nessuno crede chesi sia gettata volontariamente da quel balcone. La pista del, per tutti è da escludere totalmente. Nella ...

_DAGOSPIA_ : LA FAMIGLIA DI DORA LAGRECA NON CREDE ALLA VERSIONE DEL FIDANZATO - LA RICOSTRUZIONE DELLA SERATA… - Open_gol : Sui social la ragazza aveva postato messaggi contro la violenza sulle donne. Due ore e mezza di buco tra l’ultimo a… - qnazionale : Dora Lagreca, fidanzato indagato. La mamma della giovane: non si è uccisa - frabarraco : RT @dukana2: #Dora Lagreca, 30enne morta dopo essere precipitata da un balcone in #Basilicata??indagato il #fidanzato…#Orroreeeee https://t… - PugliaStream : Potenza, morte Dora Lagreca indagato il fidanzato Antonio -