Donny van de Beek, Juventus interessata all'olandese: la situazione (Di martedì 12 ottobre 2021) Il giocatore olandese Donny van de Beek non riesce ad adattarsi ai meccanismi di gioco del Manchester United e di conseguenza non trova spazio nelle gerarchie dei Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer. Motivo per cui a gennaio potrebbe anche salutare la compagine inglese alla ricerca di una squadra pronta a rilanciarlo e a dargli quindi maggiore continuità. Il profilo dell'ex Ajax è seguito molto attentamente dalla Juventus che vorrebbe sistemare il centrocampo di Massimiliano Allegri con un innesto di assoluta qualità. Calciomercato Juventus: Donny van de Beek il profilo giusto Tra i vari reparti, il centrocampo dei bianconeri presenta ancora delle smagliature e continua a non essere dei migliori. Il reparto che offre maggiori dubbi è proprio quello della mediana, dove l'unico ...

