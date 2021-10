Donnarumma replica ai fischi dei tifosi del Milan: la promessa! (Di martedì 12 ottobre 2021) I fischi a Donnarumma durante Italia-Spagna non sono, ovviamente, passati inosservati. In tanti hanno discusso se fosse lecito o meno, data la maglia che indossava in quel momento. Le Iene però, hanno voluto stemperare un po’ il clima e hanno intervistato il portiere del PSG. Donnarumma, fischi, Italia Le parole di Donnarumma “Sono un po’ triste, ho passato otto anni al Milan. Mi dispiace per i fischi, sono cresciuto qui e sono sempre stato tifoso Milanista. Ai tifosi del Milan vorrò sempre bene.” Inoltre, il portiere italiano potrebbe farsi il tatuaggio di un diavolo una volta tornato a Parigi, per dimostrare la sua vicinanza e l’amore verso i colori rossoneri. LEGGI ANCHE: Juventus, colpo a gennaio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Idurante Italia-Spagna non sono, ovviamente, passati inosservati. In tanti hanno discusso se fosse lecito o meno, data la maglia che indossava in quel momento. Le Iene però, hanno voluto stemperare un po’ il clima e hanno intervistato il portiere del PSG., Italia Le parole di“Sono un po’ triste, ho passato otto anni al. Mi dispiace per i, sono cresciuto qui e sono sempre stato tifosoista. Aidelvorrò sempre bene.” Inoltre, il portiere italiano potrebbe farsi il tatuaggio di un diavolo una volta tornato a Parigi, per dimostrare la sua vicinanza e l’amore verso i colori rossoneri. LEGGI ANCHE: Juventus, colpo a gennaio ...

