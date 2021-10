Donnarumma | Ordine | “Raiola? Ha detto l’ennesima sciocchezza”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il giornalista Franco, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato di Gianluigi, ex portiere del Milan

Ma andiamo con. Cassano - Marotta, continua il botta e risposta tra l'ad dell'Inter e ... SPORTcon il tatuaggio del Milan alle Iene Cassano, ex Roma, Inter, Milan, Sampdoria, e anche ......tutti Francoè intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione 'Punto Nuovo Sport Show'. Il giornalista ha detto la sua sulla Coppa D'Africa, su Gigioe ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine. Queste alcune tra le sue considerazioni: "Raiola afferma che i fischi a Donnarumma siano colpa del Milan? Ancora ...Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, è ospite al programma di Italia 1 “Le Iene” per parlare della polemica scoppiata lo scorso mercoledì in occasione di Italia-Spagna. Il ritorno dell ...