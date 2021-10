Donnarumma | la promessa | ' Presto un tatuaggio con lo stemma del Milan'

Advertising

tuttosport : #Donnarumma a #LeIene: 'Sarò sempre milanista'. Poi la promessa - Milannews24_com : Gianluigi #Donnarumma questa sera sarà ospite delle Iene per parlare dei fischi di San Siro e non solo... tra un ta… - milansette : Donnarumma, messaggi di pace ai tifosi del Milan: ecco la promessa a Le Iene - infoitsport : Donnarumma: “Sarò sempre un cuore rossonero”. La promessa a ‘Le Iene’ - infoitsport : Donnarumma risponde ai fischi: la ‘promessa’ ai tifosi del Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma promessa

...: "Quando arrivi a Parigi, vai da un tatuatore e lo fai diventare permanente?" (in riferimento al tatuaggio lavabile applicato poco prima con lo stemma del Milan; ndr) conche ...L'ironia, il tatuaggio e la: 'Me ne farò uno vero per dimostrare quanto tengo al Milan '. Gigioe Le Iene hanno dato il via a una sorta di 'operazione simpatia', dopo che il portiere della nazionale è stato ...Ai fischi di San Siro Gianluigi "Gigio" Donnarumma risponde così: un bel tatuaggio con lo stemma del Milan. Il portiere ora al Psg, e per questo motivo subissato dai buu ...Stasera, in prima serata su Italia 1, a “Le Iene”, Gianluigi Donnarumma, raggiunto da Alessandro Onnis, commenta quanto accaduto nei giorni scorsi. Il campione è ancora al ...