Diaz il perno | Barella il tuttocampista e il ' solito' Candreva | ecco i migliori al centro

Advertising

sportli26181512 : Diaz, Barella e il 'solito' Candreva: ecco i migliori centrocampisti della serie A: Diaz il perno, Barella il tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Diaz perno

La Gazzetta dello Sport

Continua Lorenzo Pellegrini Antonio Candreva Jordan Veretout BrahimNicolò Barella... quella di IsabelAyuso, presidente di Madrid, per parte spagnola e quella di Xavier Bertand, ... a ben vedere, non è mai scomparso, continuando a rappresentare ildi un'intera area. Per l'...La top 5 dei giocatori che hanno portato più bonus ai loro fantallenatori nel reparto centrale. Il primo per media voto è il trequartista del Milan ...Grande e soddisfacente inizio di stagione per Brahim Diaz. Il mio obiettivo è quello di giocare con il Milan e arrivare alla Nazionale, ed è quello che sto facendo Secondo Brahim Diaz si possono già i ...