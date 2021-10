Di Maio eletto presidente del nuovo Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle

Leggi su lopinionista

(Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Ieri sera si è riunito per la prima volta ildidel. Luigi Diè stato. “Ringrazio Roberto Fico e Virginia Raggi – scrive il ministro su Facebook – E’ un incarico che svolgerò con impegno e dedizione. Grazie anche a Beppe Grillo per la fiducia che ci ha dimostrato”. Ildiè quindi ora nel pieno delle sue funzioni e “supporterà lo sforzo che tutti stiamo facendo per rinnovare ilcon Giuseppe Conte”, afferma Di. “La strada è lunga e le sfide sono tante, ma la passione e il coraggio per affrontarle insieme non ci mancano. Uniti si vince”. L'articolo L'Opinionista.