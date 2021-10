Di Maio eletto presidente del nuovo Comitato di Garanzia del M5S. “Ringrazio Roberto e Virginia. La strada è lunga e le sfide sono tante. Uniti si vince” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ieri sera si è riunito per la prima volta il nuovo Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle. Ringrazio Roberto e Virginia che mi hanno eletto come presidente, incarico che svolgerò con impegno e dedizione. Grazie anche a Beppe per la fiducia che ci ha dimostrato”. È quanto scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Il Comitato di Garanzia – aggiunge Di Maio – è quindi ora nel pieno delle sue funzioni e supporterà lo sforzo che tutti stiamo facendo per rinnovare il MoVimento con Giuseppe Conte. La strada è lunga e le sfide sono tante, ma la passione e il coraggio per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ieri sera si è riunito per la prima volta ildidel MoVimento 5 Stelle.che mi hannocome, incarico che svolgerò con impegno e dedizione. Grazie anche a Beppe per la fiducia che ci ha dimostrato”. È quanto scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Ildi– aggiunge Di– è quindi ora nel pieno delle sue funzioni e supporterà lo sforzo che tutti stiamo facendo per rinnovare il MoVimento con Giuseppe Conte. Lae le, ma la passione e il coraggio per ...

