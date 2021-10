Delusi dalla politica, attivi nei campus, uniti da Telegram. Chi sono gli studenti no Green pass: «È l’inizio di un movimento» – L’intervista (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono formati ad agosto. Si muovono sui social e su Telegram. Non hanno una rappresentanza politica ma sono attivi in molti atenei. Il video della ragazza di Bologna ha aperto i riflettori sul movimento studenti Contro il Green pass, una rete che negli ultimi mesi è comparsa in diverse manifestazioni contro il certificato battezzato dal Governo Draghi. Come molti movimenti nati su temi legati al Covid-19, anche questo si muove su una struttura di gruppi Telegram nazionali e locali. studenti contro il Green pass – Canale nazionale è la bacheca principale del movimento: conta circa 8 mila iscritti e pubblica post che raccolgono decine di commenti. A ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Siformati ad agosto. Si muovono sui social e su. Non hanno una rappresentanzamain molti atenei. Il video della ragazza di Bologna ha aperto i riflettori sulContro il, una rete che negli ultimi mesi è comparsa in diverse manifestazioni contro il certificato battezzato dal Governo Draghi. Come molti movimenti nati su temi legati al Covid-19, anche questo si muove su una struttura di gruppinazionali e locali.contro il– Canale nazionale è la bacheca principale del: conta circa 8 mila iscritti e pubblica post che raccolgono decine di commenti. A ...

