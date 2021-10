Delega fiscale: i possibili interventi sulle tasse auto, accise e superbollo nel mirino (Di martedì 12 ottobre 2021) Sembra che, oltre al superbollo (una delle tasse auto più odiate), la questione relativa all’accisa sul gasolio potrebbe già rientrare nella prossima legge di bilancio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Sembra che, oltre al(una dellepiù odiate), la questione relativa all’accisa sul gasolio potrebbe già rientrare nella prossima legge di bilancio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

elio_vito : Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come… - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - FirenzePost : Delega fiscale: i possibili interventi sulle tasse auto, accise e superbollo nel mirino - cgregorio52 : RT @Linkiesta: La delega fiscale e l’occasione da non perdere dell’aliquota al 25% per tutti Il governo prevede di realizzare una armonizz… -