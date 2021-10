Dc Comics annuncia | nuovo Superman dei fumetti è bisessuale

(Di martedì 12 ottobre 2021) La casa editrice americana diDCha reso noto che il suo, Jon Kent, sarà. Nel suo prossimo numero, in uscita a novembre, Jon sarà raffigurato in una relazione ...

NazzarenoMi : RT @Agenzia_Ansa: Dc Comics annuncia: il nuovo Superman dei fumetti Jon Kent - figlio di Clark e Lois Lane - sarà bisessuale. Nel suo pros… - QueenPanziPa : RT @Agenzia_Ansa: Dc Comics annuncia: il nuovo Superman dei fumetti Jon Kent - figlio di Clark e Lois Lane - sarà bisessuale. Nel suo pros… - zazoomblog : Superman è bisessuale: la DC Comics annuncia il coming out - #Superman #bisessuale: #Comics - marco_disca : RT @filippods68: Vado ad ubriacarmi...a più tardi...? Dc Comics annuncia: il nuovo Superman dei fumetti è bisessuale - Cronaca - ANSA https… - escribanonavas : RT @Agenzia_Ansa: Dc Comics annuncia: il nuovo Superman dei fumetti Jon Kent - figlio di Clark e Lois Lane - sarà bisessuale. Nel suo pros… -

Ultime Notizie dalla rete : Comics annuncia

Comicus

Con sua grande sorpresa, prima che potesse proporre l'idea che Jon fosse bisessuale, la DCgli ha fatto sapere che ci stava già riflettendo. "Cinque anni fa sarebbe stato più difficile, ma ...La Dc: 'Il nuovo Superman dei fumetti è bisessuale' Da quando la serie è stata inaugurata a luglio, Superman ha già combattuto gli incendi causati dai cambiamenti climatici. Ha poi ...Nel prossimo numero, Jon Kent sarà raffigurato in una relazione omosessuale con l‘amico Jay Nakamura. L’autore: ’Cinque anni fa sarebbe stato impossibile’ ...Los Angeles, 12 ottobre 2021 - Jon Kent, il nuovo Superman, farà coming out: è bisessuale. La DC Comics, la casa editrice americana di fumetti, ha annunciato che nel prossimo numero, 'Son of Kal-E' in ...