Davide Rossi | chi è il figlio di Vasco Rossi | perchè è stato condannato

(Di martedì 12 ottobre 2021)è da sempre appassionato di musica, cinema e televisione. Èdj e cantautore, scrivendo insieme a Federico Paciotti il brano “Parole di Cristallo” di Valerio Scanu. Nel mondo del cinema ha recitato in pellicole come Scusa ma ti chiamo amore (2008) e Albakiara (2008). Èinoltre presente in anche alcune serie TV come Lo Zio d’America 2 e Provaci Ancora Prof 2. Nel 2018, inoltre, ha ricoperto il ruolo di tentatore a Temptation Island Vip. Condanna ad un anno e 10 mesi di carcere e revoca della patente perdel cantante, accusato di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. È quanto deciso dal tribunale monocratico di Roma nell’ambito del ...

Davide Rossi, il figlio di Vasco, è stato condannato a un anno e 10 mesi. Il Tribunale monocratico di Roma non fa sconti, la pena a seguito del procedimento relativo a un incidente stradale. "Mio padre è una persona in vista e tutti vedono la possibilità di prendere soldi. Spero che la giustizia trionfi, ma oggi non è andata così". E' amareggiato Davide Rossi mentre lascia il tribunale di piazzale Clodio. La vita spericolata del figlio di Vasco è costata al ragazzo una condanna a un anno e dieci mesi di reclusione.