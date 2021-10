Dati Covid oggi: bollettino Coronavirus del 12 ottobre e contagi in Italia e regioni (Di martedì 12 ottobre 2021) Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia con i Dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi Covid , morti , ricoveri e terapie intensive . oggi i nuovi casi sono ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Appuntamento quotidiano con ilsulincon idel ministero della Salute e della Protezione Civile su, morti , ricoveri e terapie intensive .i nuovi casi sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora… - Agenzia_Ansa : In vista del 15 ottobre il premier Draghi dovrebbe firmare indicazioni generali, sotto forma di un Dpcm, sulle moda… - borghi_claudio : @AndreaBeltrameJ @ScaltritiLab Vedo che lavorare come infettivologo nei reparti covid non risolve il problema dell'… - ZicariStefano : RT @ladyonorato: Qualcuno ha messo concetti e dati in fila. - infoitinterno : Dati Covid oggi: bollettino Coronavirus del 12 ottobre e contagi in Italia e regioni -