Danimarca-Austria: gol Maehle, il giocatore dell’Atalanta non smette di segnare (VIDEO) (Di martedì 12 ottobre 2021) Quinta rete nelle ultime cinque uscite internazionali per Joakim Maehle. Il laterale dell’Atalanta è una garanzia quando veste la maglia della Nazionale della Danimarca e, match dopo match, non fa altro che ribadirlo. C’è da dire però che gran parte del merito per il gol che ha sbloccato la sfida contro l’Austria è di Delaney. Il centrocampista semina infatti il panico tra i difensori avversari e Maehle, come sempre al posto giusto, è freddissimo a tu per tu con il portiere. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Quinta rete nelle ultime cinque uscite internazionali per Joakim. Il lateraleè una garanzia quando veste la maglia della Nazionale dellae, match dopo match, non fa altro che ribadirlo. C’è da dire però che gran parte del merito per il gol che ha sbloccato la sfida contro l’è di Delaney. Il centrocampista semina infatti il panico tra i difensori avversari e, come sempre al posto giusto, è freddissimo a tu per tu con il portiere. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

