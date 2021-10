Da studente modello a estremista di destra: la storia di Andrea racconta i rischi della radicalizzazione fascista (Di martedì 12 ottobre 2021) Ma davvero in Italia il pericolo della radicalizzazione fascista e la pericolosità d’intenti di certi gruppi di estrema destra sono tutta un’invenzione dei giornali? Davvero è tutto un gioco ingigantito in vista dei prossimi ballottaggi per le elezioni amministrative? C’è una storia che rappresenta perfettamente il rischio della propaganda e vale la pena ripercorrerla anche se è di qualche mese fa. A gennaio di quest’anno viene arrestato un ventiduenne di Savona, Andrea Cavalleri, con un’accusa pesantissima: associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Fino a tre anni prima Andrea Cavalleri era uno studente ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) Ma davvero in Italia il pericoloe la pericolosità d’intenti di certi gruppi di estremasono tutta un’invenzione dei giornali? Davvero è tutto un gioco ingigantito in vista dei prossimi ballottaggi per le elezioni amministrative? C’è unache rappresenta perfettamente ilpropaganda e vale la pena ripercorrerla anche se è di qualche mese fa. A gennaio di quest’anno viene arrestato un ventiduenne di Savona,Cavalleri, con un’accusa pesantissima: associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Fino a tre anni primaCavalleri era uno...

Advertising

louisxluv : mi sono fatta un'ora di italiano su twitter, wow che studente modello - bviltforblvme : a scuola perche sono studioso uno studente modello ?????? - 00yaoi_boy00 : L'insegnante è una figura molto presente negli yaoi, è una figura di conforto che allo stesso tempo incute timore… - rrik_ : oggi in aula prima fila perché sono uno studente modello - ilcontealmaviva : @chiadegli A me l'ha insegnato la matematica, anche se non sempre forse sono uno studente modello nel fare distingu… -