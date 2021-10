Da Saddam a Forza Nuova | il lungo reality dell' avvocato Taormina

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) Da bravo, Carlo, la prima cosa che ha fatto è stata difendere se stesso. “Sono rimasto” in piazza del Popolo “dalle 14.30 alle 16.50?, dettaglia alla Stampa annunciando che difenderà i cinque arrestati per le violenze di sabato a Roma, tra cui i leader di. E il minutaggio non è casuale, anzi determinante per evitare implicazioni dirette nell’assalto alla Cgil, giusto un’oretta dopo. ”... poi sono andato via, per raggiungere la mia casa in campagna a 70 chilometri da Roma e solo in serata ho appreso dei disordini”. L’alibi a prova di navigatore dovrebbe tenere, ed è un bene, meglio evitare di finire dentro il calderone degli istigatori, e soprattutto è preferibile difenderli Fiore e Castellino, con cui peraltro, si condivide la creazione di “Italia Libera”, una sorta di sedicente “governo ...