Da gennaio 2022 la Francia vieterà gli involucri di plastica per la maggior parte della frutta e della verdura (Di martedì 12 ottobre 2021) Da gennaio del 2022 il governo francese vieterà l’utilizzo di involucri di plastica per la vendita della maggior parte della frutta e della verdura. Il provvedimento deciso dal governo mette in pratica una legge del 2020, che a sua volta attua Leggi su ilpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Dadelil governo francesel’utilizzo didiper la vendita. Il provvedimento deciso dal governo mette in pratica una legge del 2020, che a sua volta attua

Advertising

AccademiaCrusca : ???? La Divina Commedia ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca del 1595 verrà esposta alla mostra… - SanremoAncheNoi : RT @RaiCultura: Fino all’8 gennaio 2022 a Modena alla Biblioteca Estense Universitaria è in mostra una rassegna che raccoglie i diversi mod… - Ilsognatore13 : RT @Silvy6701: Stamattina, come arrivo in azienda, il mio titolare distribuisce una circolare con le nuove disposizioni sul GP dal 15/10. I… - GothicPsyche : RT @RaiCultura: Fino all’8 gennaio 2022 a Modena alla Biblioteca Estense Universitaria è in mostra una rassegna che raccoglie i diversi mod… - menomm : RT @ilpost: Da gennaio 2022 la Francia vieterà gli involucri di plastica per la maggior parte della frutta e della verdura -