CureVac giù a Wall Street dopo ritiro candidato vaccino anti Covid

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aggressivo ribasso perNv, che passa di mano in perdita del 2,41%. A pesare sul titolo contribuisce la decisione del gruppo biotech di ritirare il suocontro il-19 di prima generazione per puntare su quello di seconda generazione. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend diNv rispetto all’indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Lo status tecnico diNv mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,01 USD, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 43,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target ...