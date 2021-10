Cristoforo Colombo scoprì l’America 527 anni fà

(Di martedì 12 ottobre 2021) Era il 12 ottobre 1492, quandoal comando di tre imbarcazioni spagnole, approdò sulle coste di un’isoletta dell’arcipelago delle Bahamas.mise così la sua firma su uno degli eventi più significativi della Storia: la scoperta dele la scoperta delscopre: Una data che cambiò la storia. Dopo aver navigato per circa 33 giorni (e dopo aver sostato un mese all’isola di La Gomera, per riparazioni alle imbarcazioni) e convinto di fare rotta verso le Indie,approdò in un nuovo continente che più tardi prese il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci. In questa data il navigatore genovese, partito ...

Chi non ricorda la Niña, la Pinta e la Santa Maria, le tre caravelle di Cristoforo Colombo a vele spiegate verso nuove terre? Bene, esattamente il 12 ottobre del 1492 avvenne la scoperta ...
Oggi è la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo. Istituita in Italia nel 2004, si celebra ogni anno il 12 ottobre, nel giorno in cui il navigatore italiano, nel 1492 approdò per ...